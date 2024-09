Stellantis prépare la succession de Carlos Tavares

Carlos Tavares lui-même avait reconnu en juillet que l'entreprise traversait une période « très chahutée » et avait promis une reprise au cours du second semestre. Cette situation difficile résulte en partie de pénuries temporaires de production, liées au renouvellement de modèles phares comme le pickup Ram 1500 ou le SUV Peugeot 3008. Mais malgré ces explications, l'insatisfaction de John Elkann face aux performances sur le marché nord-américain semble peser lourdement dans les réflexions autour de l'avenir de Tavares.



Carlos Tavares, considéré comme l'un des artisans de la création de Stellantis, a joué un rôle clé dans la fusion entre PSA et FCA. Sous sa direction, le groupe a enregistré des résultats financiers impressionnants en 2023, permettant au directeur général portugais d'augmenter considérablement son salaire. Cependant, les difficultés rencontrées cette année ont changé la donne.



L'éventualité d'un changement de direction est désormais sur la table, même si le calendrier semble encore incertain. Elkann pourrait rencontrer des difficultés à trouver un successeur à temps pour l'échéance de 2026. Si les résultats du second semestre 2024 ne parviennent pas à inverser la tendance, il est possible que le groupe accélère la recherche d'un nouveau directeur général. Carlos Tavares, quant à lui, pourrait se voir offrir un nouveau mandat en attendant que son successeur soit désigné.