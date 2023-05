Supermarchés : quelles sont les superstars des rayons ?

Le palmarès des produits alimentaires générant le plus de chiffre d'affaires dans les supers et hypermarchés évolue en fait peu d'une année à l'autre. Au final, sur les dix produits les plus vendus en hypermarchés et supermarchés, neuf sont des boissons. Les best-sellers de la grande distribution demeurent : derrière la Cristalline et le Pastis, on retrouve la bouteille de Coca-Cola (1,75 l), celles de Heineken (20 x 25 cl), les canettes de Coca-Cola (6 x 33 cl) et le pack de Volvic (6 x 1,5 l).



Un seul produit échappe à la vague liquide en rayonnage : l’indémodable pot de Nutella de 1 kg. Son chiffre d’affaires a littéralement bondi de 28 % en un an. Il demeure le produit le plus vendu en grandes surfaces hors liquides, devant la boîte de Ferrero Rocher. Le chocolat serait-il bon pour le moral des Français ?



Top 10 des produits les plus vendus en grandes surfaces (en chiffre d’affaires)

1. Cristaline 6 x 1,5 l

2. Ricard 1 l

3. Coca-Cola 1,75 l

4. Heineken 20 x 25 cl bouteilles

5. Coca-Cola 6 x 33 cl canettes

6. Nutella 1 kg

7. Volvic 6 x 1,5 l

8. Desperados 12 x 33 cl bouteilles

9. William Peel 1 l

10. William Peel 70 cl



Top 10 des produits les plus vendus en grandes surfaces, hors boissons (en chiffre d’affaires)

1. Nutella 1 kg

2. Ferrero Rocher boîte de 375 g

3. Caprice des Dieux 300 g

4. Président beurre doux 250 g

5. Catsan litière hygiène plus 10 l

6. Soignon bûche de chèvre 200 g

7. Lotus confort papier toilette x 12

8. Nutella 825 g

9. Sodebo salade Manhattan

10. Lotus confort papier toilette x 24