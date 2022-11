TGV : la SNCF va augmenter les prix des billets de 5%, mais pas pour tous

Les prix vont bel et bien augmenter à la SNCF et ce, à partir du 10 janvier pour le TGV, dont l'entreprise est la seule à supporter l'ensemble des coûts. Le gouvernement, par l'entremise de Clément Beaune, le ministre des Transports, avait demandé un « bouclier tarifaire » pour les plus jeunes et les voyageurs modestes. Le transporteur a tenté d'appliquer cette recette en annonçant une hausse moyenne de 5%. Mais tous les trains ne sont pas concernés.



Pour les TGV Ouigo et les premiers prix des TGV Inoui, avec les tarifs restent inchangés. Pas d'augmentation pour ceux là, ni pour la carte Avantage dont le prix de 49 euros par an permet de profiter d'une réduction de 30% sur certains billets (et même de 60% pour les enfants). Les billets achetés avec Avantage conservent leur plafond de 39 euros maximum pour un trajet d'une heure et demie, de 59 euros pour les trajets entre une heure et demie et trois heures, et de 79 euros au-delà.