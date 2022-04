TSG : la success story d’un pionnier des bornes de recharge électrique

Fondé en 1996 par Baudouin de la Tour (Président) et Jean-Marc Bianchi (Directeur général), et basé en France (Plessis-Robinson), TSG vise à fournir des solutions aux réseaux de distribution d’énergie publics et privatifs pour alimenter la mobilité en Europe et en Afrique. Le champ de compétences du groupe s’étend sur six segments d’activité : Sites publics, Flottes privées, Lavage, Systèmes, Gaz et Charge. Une complémentarité qui permet aux équipes d’accompagner leurs clients dans leur transition vers des solutions multi-énergies.Un positionnement hyper-stratégique à l’heure de la transition énergétique. Le secteur transport est en effet le premier émetteur de gaz à effet de serre et d’oxydes d’azote. De fait, il participe à la fois à l’aggravation du réchauffement climatique et à la pollution atmosphérique. Afin d’accompagner ses clients vers la transition énergétique, et dans le cadre son activité Charge, TSG propose une large gamme de bornes de recharge puissantes et évolutives pour toutes les marques et tous les modèles de véhicules électriques.Véritable pépite industrielle française, le développement de TSG, qui a été fondé en 1996, s’est accéléré depuis 2020 et la prise de contrôle de l’entreprise par le fonds d’investissement HLD, dirigé par Jean-Bernard Lafonta et axé sur les actifs industriels français à forts potentiels de croissance.« Le parcours de TSG a été jusqu’alors remarquable. Il positionne idéalement le groupe pour jouer un rôle clé dans le développement rapide d’un réseau d’infrastructures indispensables à la forte diversification désormais en marche des énergies à la mobilité », avait déclaré Jean-Bernard Lafonta au moment de l’entrée de HLD au capital de TSG.Un succès qui s’est encore accru au cours des dernières années. TSG a installé plus de 12 000 points de recharge en Europe. En janvier dernier, la marque Ford a noué un partenariat avec TSG dans le but d’équiper en bornes de recharge les entreprises qui intégreront dans leur flotte le Ford E-Transit, le nouveau fourgon 100% électrique commercialisé au printemps prochain. Le groupe français sera chargé de concevoir, déployer, installer et gérer la maintenance des stations de recharge de la clientèle de Ford à travers l’Europe.Le groupe est aujourd’hui actif dans 30 pays, compte 40 000 sites de maintenance et emploie plus de 4 500 collaborateurs. Son chiffre d’affaires s’élève à 700 millions d’euros.Les activités de TSG sont multiples. Tout d’abord, l’entreprise installe et maintient l’ensemble des équipements nécessaires à la distribution d’énergie et à l’encaissement en boutique, ainsi que les équipements de lavage de véhicules. Les collaborateurs du groupe construisent et entretiennent également des stations-services publiques, mettent en place des réservoirs et des tuyauteries, installent des équipements de piste ou encore des distributeurs de carburants. TSG est aussi capable de construire les boutiques et d’installer tout l’équipement nécessaire (système d’encaissement, distributeurs de café, réfrigérateurs et climatisation). Les sites dédiés aux flottes privées peuvent s’appuyer sur le groupe qui met en place les réservoirs et veille sur les distributeurs de biocarburants et de gaz naturel.