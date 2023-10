Tabac : un nouveau décret va augmenter le nombre de cartouches que l'on peut légalement rapporter en France

Mais au-delà des chiffres, se cache une réalité préoccupante. Le tabac, en dépit de son coût et de ses nombreuses augmentations, demeure une addiction puissante en France. En 2022, 12 millions de Français fumaient quotidiennement. Le coût humain est tragique : 75.000 décès annuels, ce qui représente 13 % des décès en métropole. La multiplication du risque de cancer est bien connue. Selon les chiffres de Santé Publique, les fumeurs voient leur espérance de vie réduite de près de 10 ans en moyenne. Ce chiffre est encore plus alarmant pour ceux qui ont commencé à fumer pendant leur adolescence : leur espérance de vie peut être comprise entre 35 à 69 ans seulement !



Le poids financier du tabagisme ne se mesure pas seulement au coût d'un paquet : 120 milliards d'euros par an, c'est dix fois plus que le montant généré par les taxes sur le tabac (16 milliards en 2020). Derrière ces chiffres, des inégalités sociales se dessinent : les fumeurs les moins diplômés sont plus nombreux que ceux ayant un niveau d'études supérieur. En 2017, près de 40 % des chômeurs fumaient, contre 28 % des actifs. Par conséquent, si le décret peut être perçu comme une bonne nouvelle pour le portefeuille des fumeurs français, il ne l'est certainement pas pour leur santé...