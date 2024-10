« Les collectivités locales ont besoin de revenus pour équilibrer leurs budgets, et elles font peser cette charge sur les propriétaires », explique Sylvain Grataloup, président de l'UNPI. Cette situation, aggravée par l’extinction de la taxe d'habitation, pousse de plus en plus de propriétaires à se sentir « paupérisés », selon les termes de Grataloup. Entre l’inflation, les hausses de charges et l’encadrement des loyers, les marges se réduisent considérablement. Un propriétaire percevant 12.000 euros de revenus locatifs annuels peut ainsi voir 10.000 euros partir en charges diverses.



Face à cette situation, l'UNPI appelle à une refonte complète de la fiscalité locale. Sylvain Grataloup propose une fusion de la taxe foncière et de la taxe d'habitation en une seule contribution. L'objectif serait de mieux répartir la charge fiscale entre les propriétaires et les locataires. « Il faut une taxe de l’usage, que l’on soit propriétaire ou locataire », insiste-t-il, soulignant qu'il est injuste qu'une partie de la population puisse habiter une commune sans contribuer à son fonctionnement.



Pour les propriétaires, une lueur d'espoir se profile toutefois à l'horizon. Après les hausses records des valeurs locatives ces deux dernières années, la revalorisation prévue pour 2025 devrait être plus modérée. Cette accalmie pourrait offrir un répit à ceux qui peinent à supporter la pression fiscale toujours croissante. En attendant, la facture de 2024 reste salée pour nombre d’entre eux, avec un poids de plus en plus difficile à supporter.