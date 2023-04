Temps de travail, chômage : portrait nuancé des performances françaises

Si la France pèche réellement sur un indicateur, c'est bien celui du chômage. Certes, avec un taux à 7%, on serait presque proche du plein emploi… Mais ce niveau est bien plus élevé qu'ailleurs : 2,9% en Allemagne, 3,5% aux Pays-Bas, 5% en Autriche. Pour ne rien arranger, l'Hexagone utilise 15% d'emplois précaires (1% de plus que la moyenne européenne), ce qui n'arrange pas le tableau du chômage ! En fait, il n'y a qu'en Grèce, en Suède, en Espagne et en Turquie que le taux de chômage est supérieur à celui de la France.



Autre point noir : le chômage des jeunes. Il ressort à 17,6% pour la catégorie des 15-24 ans, beaucoup plus que la moyenne européenne qui s'établit à 15,4%. En Allemagne, ce taux n'est que de 5,7%… Il faut aller en Espagne et en Italie pour trouver des niveaux de chômage des jeunes plus importants qu'en France.