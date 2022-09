Tencent se renforce au capital d'Ubisoft

« Tencent ne pourra vendre ses actions Ubisoft avant 5 ans (et au-delà fera bénéficier la famille Guillemot d’un droit de priorité) et ne pourra augmenter sa participation dans Ubisoft au-delà de 9,99% du capital et des droits de vote d’Ubisoft avant 8 ans », précise-t-on chez Ubisoft. Ensemble, le concert représenté par Tencent, la holding et la famille Guillemot, qui possède des actions en direct, pèse 19,8% du capital et 24,9% des droits de vote.



À terme, cet ensemble pourra monter jusqu'à 29,9% du capital et des droits de vote. Yves Guillemot, le PDG d'Ubisoft se réjouit que « l'élargissement du concert avec Tencent renforce l’ancrage de l’actionnariat de référence d’Ubisoft autour de ses fondateurs et lui offre une stabilité essentielle pour son développement à long terme ».