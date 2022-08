« Tensions » à venir pour l'énergie, selon Gabriel Attal

« Les cours de l'énergie que nous constatons et qui sont prévus en ce moment pour le début de l'année 2023 ne s'appliqueront pas, évidemment, dans leur intégralité sur les prix qui sont payés par les Français », indique-t-il. Le prix de gros pour l'électricité a dépassé les 1.000 euros le mégawattheure pour 2023 en France, contre 85 euros il y a un an !



En revanche, le ministre n'a pas caché qu'il y aura des difficultés d'approvisionnement « pour l'ensemble de l'Union européenne et de la planète » et qu'il faut s'attendre à des tensions pour cet hiver et au-delà. Mais « nous nous mettons en situation de pouvoir, sur ce sujet-là aussi, les protéger », martèle-t-il. De quoi peut-être rassurer des Français inquiets de voir les prix monter en flèche.