Tesla : la Model 2 à 25.000 € sera produite en Europe

Elon Musk, lors d'une visite à l'usine Tesla de Berlin, a partagé des informations cruciales concernant le futur modèle économique de la marque, souvent désigné par des appellations telles que Model 2, Model A ou « next-gen ». Contre toute attente, ce véhicule, annoncé à 25.000 euros, serait produit à Berlin et non au Mexique, comme le laissaient présager les rumeurs. Cet ajustement stratégique soulève des interrogations quant aux objectifs de prix, sachant que la fabrication en Allemagne pourrait présenter des coûts supérieurs à ceux du Mexique.



Ce modèle tant attendu se veut être une réponse à un marché en quête de solutions plus abordables, en particulier en Europe où l'objectif est de parvenir à des ventes exclusivement électriques d'ici 2035. Lors d'une réunion sur les résultats du troisième trimestre de l'entreprise, Elon Musk a décrit le véhicule comme « cool » et « beau », mais a souligné son pragmatisme, évoquant une conception épurée pour garantir un coût de production optimisé. Il a également mentionné un modèle plus conventionnel que l’extravagant Cybertruck, actuellement en phase de lancement aux États-Unis, avec une approche plus modeste et orientée vers l'efficacité.