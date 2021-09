Thello, le concurrent de la SNCF, va lancer ses trains en France en octobre

Il aurait dû commencer à circuler dès le mois de juin, mais le Covid en a décidé autrement, en repoussant les premiers tests. Mais cette fois fois, c'est la bonne pour le Zefiro, qui va assurer deux fois par jour la liaison entre Paris et Lyon à 300 km/h, puis Lyon et Milan à 200 km/h à partir du mois d'octobre. Actuellement, Thello réalise des tests et les voyageurs en Gare de Lyon, à Paris, peuvent admirer le TGV rouge de la filiale de Trenitalia.



Le train voyage actuellement à vide afin de tester la robustesse de l'exploitation, explique le directeur général de Thello, Roberto Rinaudo, auprès de BFM. La reprise du trafic a relancé la machine auprès de l'opérateur national italien, même si l'entreprise a finalement renoncé à sa ligne de nuit entre Paris et Venise. Mais la ligne Paris-Milan a ceci d'intéressant qu'elle permettra aussi de voyager entre Paris et Lyon uniquement, un des tronçons les plus rentables pour la SNCF.