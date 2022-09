TotalEnergies : le coût de la remise est de 171 millions d'euros

Cette situation relance le débat autour de la taxation des profits des groupes pétroliers. Patrick Pouyanné a rappelé que TotalEnergies avait payé cette année 30 milliards de dollars d'impôts et de taxes dans le monde. Il paiera aussi des impôts sur les bénéfices en France cette année, a souligné le PDG. « Taxer les industriels européens risque d'entraîner une réorientation des investissements au sein des entreprises », prévient-il.



Il a également souligné que les investisseurs observaient de près ce qui se faisait au sein du Parlement français et au-delà, en Europe : « L'Europe est soumise à des tensions fortes et des signaux qui seraient plus de taxation par les parlements européens, ce serait un mauvais signal envoyé aux investisseurs », alerte-t-il.