Tourisme : des chiffres solides pour 2019, mais gare au coronavirus en 2020

Le Comité régional du tourisme (CRT) a publié le bilan 2019 du tourisme à Paris et en région Ile-de-France. Les arrivées hôtelières ont légèrement reculé à 35,4 millions (-0,1%). Pour le CRT, cette stagnation par rapport à une année 2018 record (35,5 millions d'arrivées hôtelières) s'explique par « les incertitudes autour du Brexit » et « les mouvements sociaux en France », auxquels s'ajoutent un contexte économique européen « moins dynamiques », ainsi que les tensions commerciales mondiales qui ont freiné la venue de touristes britanniques, chinois, et les visiteurs du proche et moyen Orient. Si le secteur a pu sauver sa saison 2019, c'est grâce aux touristes français.



Les Français ont représenté 18,8 millions d'arrivées hôtelières dans la capitale l'an dernier, un chiffre record : c'est 408 000 de plus qu'en 2018. Cette progression des touristes nationaux a permis de compenser le reflux des touristes internationaux : le nombre d'arrivées de ces derniers s'établit à 16,6 millions, un chiffre en baisse de 431 000.