Tout en poursuivant les réformes, le Kazakhstan entend rester un acteur majeur à l’international

Dans son discours, Kassym-Jomart Tokaïev a également touché à la diplomatie. Selon le président du Kazakhstan, face à l'exacerbation des confrontations géopolitiques, le Kazakhstan adhère fermement à une voie pacifique et évolutive. Il a réaffirmé l'engagement du pays envers une politique étrangère pacifique et équilibrée, mettant l'accent sur le renforcement de la souveraineté et de l'indépendance de l'État, ainsi que sur la protection des droits des citoyens à l'étranger.



Kassym-Jomart Tokaïev a également mis en avant le rôle actif du Kazakhstan dans la résolution des questions de sécurité internationale et de stabilité. Il a souligné le soutien du pays aux efforts de l'ONU et d'autres organisations internationales dans la lutte contre le terrorisme, l'extrémisme, l’immigration clandestine et le changement climatique, ainsi que son appui aux initiatives de désarmement et aux activités de maintien de la paix.



Sous la présidence du Kazakhstan, d'importants événements internationaux ont eu lieu à Astana, notamment les sommets des chefs d'État de la Conférence pour l'interaction et les mesures de confiance en Asie (CICA), de la Communauté des États indépendants (CEI), de l'Organisation de coopération de Shanghai (OCS) et de l'Organisation des États turciques. Kassym-Jomart Tokaïev a exprimé sa gratitude envers les alliés et partenaires pour leur soutien.