Trafic d’armes en Ukraine : Un aveuglement occidental dangereux

Or ce flot historique sans commune mesure d’armes livrées à l’Ukraine a très vite inquiété, quant à leur destination et leur contrôle, certains observateurs, mais également les autorités européennes et même le Pentagone, échaudé par des précédents peu reluisants. En effet, si la CIA était parvenue à la fin des années a récupéré la majeure partie, par exemple, des Stinger non utilisés et qui avaient été fournis aux moudjahidines afghans qui combattaient l’Armée rouge, plus tard en Libye, après que l’OTAN ait renversé Mouammar Kadhafi en 2011, les énormes stocks d’armes du pays comme celles livrées par l’occident ont été exportés et revendus dans le chaos qui a suivi, où ils ont très vite alimenté la violence et les guerres dans divers pays d’Afrique du Nord, dont le Mali, ce qui a déclenché pendant neuf ans l’intervention de la France. Pire en Syrie, une bonne partie des armes acheminées par la Centrale américaine et les Turcs aux rebelles luttant contre Assad se sont retrouvées aux mains de milices jihadistes voire même de Daesh ! (Cf. La guerre de l’ombre en Syrie - Cia, pétrodollars et Djihad de Maxime Chaix, Éditions Erick Bonnier, 2019).Ainsi, un certain nombre d’informations ont rapidement fuité dans les médias concernant le problème des armes occidentales envoyées en Ukraine. Par exemple, une série de sources anonymes ont déclaré à CNN que Washington n’avait aucun moyen de suivre les armes qu’ils envoient ou de savoir où elles aboutissent lorsqu’elles entrent en Ukraine. « Cela tombe dans un grand trou noir, et vous n’en avez presque aucune idée après une courte période de temps », a déclaré une source à la chaîne. Selon le rapport de CNN en partie repris dans un article du magazine Les Crises et L’Info du Jour , tant les analystes militaires que les responsables américains reconnaissent que la quantité massive d’armes fournies par plus de vingt gouvernements pourrait à long terme « se retrouver entre les mains d’autres armées et milices que les États-Unis n’avaient pas l’intention d’armer ». Car une fois la frontière ukrainienne passée, les autorités du pays sont entièrement libres de décider comment et où les armes sont distribuées !Dans un article du Washington Post , certains officiels américains reconnaissaient que « l’afflux sans précédent d’armes suscite la crainte que certains équipements ne tombent entre les mains d’adversaires occidentaux ou ne réapparaissent dans des conflits lointains – dans les années à venir » et regrettent « la capacité de Washington à garder la trace de ces armes puissantes lorsqu’elles entrent dans l’une des plus grandes plaques tournantes du trafic en Europe ». En juillet, Le Figaro rapportait l’inquiétude officielle de l’Union européenne qui annonçait sa coopération avec la Moldavie pour l’aider à contrôler sa frontière avec l’Ukraine et prévenir le risque de trafics d’armes en provenance de ce pays en guerre. En effet, la commissaire européenne aux Affaires intérieures, Ylva Johansson, reconnaissait même qu’elle avait « quelques indications sur un trafic » ! Et d’ajouter, sans plus de précisions, « Nous savons combien d’armes il y a en Ukraine et bien sûr, toutes ne sont pas toujours entre de bonnes mains » ! « Nous avons toujours des problèmes avec le trafic d’armes depuis (cette région) au profit du crime organisé, qui alimente la violence des réseaux criminels dans l’Union européenne », a conclu la commissaire suédoise. Le Monde , quant à lui, rappelait que plusieurs pays occidentaux s’inquiétaient de la dissémination des armes livrées et reprochaient un manque de « transparence » de la part des Ukrainiens sur la traçabilité des livraisons, en particulier sur les munitions et les armes de petits calibres.Quant au directeur général d’ Interpol , l’organisation internationale de police criminelle basée à Lyon, il s’inquiète aussi de « la grande disponibilité d’armes du conflit actuel qui entraînera la prolifération d’armes illicites dans la phase post-conflit ».Depuis, comme par hasard, c’est quasi un « silence radio » sur ce problème. Pratiquement plus personne n’ose à présent parler de ces « rumeurs », de ces « fakenews » ou de cette « propagande russe ».