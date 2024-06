Transport aérien : 5 milliards de passagers en 2024 !

Les bénéfices nets cumulés du secteur sont prévus à 30,5 milliards de dollars, une hausse par rapport aux années précédentes mais pas un record en soi. « Cela représenterait une marge nette d'un peu plus de trois pour cent », a précisé Willie Walsh. Il a critiqué les gouvernements pour leurs politiques fiscales, affirmant que ces dernières grèvent la rentabilité du secteur. En effet, les compagnies aériennes gagnent en moyenne 6,14 dollars par passager, un montant qu'il a comparé au prix d'un café dans certaines régions du monde, avec l'exemple de Starbucks qui affiche une marge de 11,5 %.



Walsh a également mis en lumière les défis persistants pour atteindre une rentabilité durable. « Pour améliorer la rentabilité, il est essentiel de résoudre les problèmes liés à la chaîne d'approvisionnement afin de pouvoir déployer les flottes de manière efficace pour répondre à la demande », a-t-il déclaré. Il a ajouté que réduire les réglementations onéreuses et les propositions fiscales croissantes serait bénéfique pour le secteur.



En dépit de ces défis, Willie Walsh voit des signes positifs pour l'avenir du transport aérien. « L'industrie du transport aérien est sur la voie de bénéfices durables, mais il reste encore un grand fossé à combler », a-t-il souligné. Un point crucial pour Walsh est la nécessité d'investir dans le développement durable. Réduire les coûts et augmenter l'efficacité permettraient non seulement d'améliorer la rentabilité mais aussi de renforcer les capacités d'investissement dans des technologies plus vertes et durables.