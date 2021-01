Trëmma : la plateforme d’Emmaüs qui transforme vos objets en dons

Le fonctionnement de Trëmma est simple : le donateur prend une photo et la publie sur le site, avec une description et un prix. Les équipes d’Emmaüs se chargeront de transposer cette proposition en offre qui sera affichée sur le site Label-Emmaus.co et donc de mettre effectivement l’objet en vente. Le donateur, lui, peut choisir à quel projet les revenus de la vente iront : il y en a quatre pour le lancement de la plateforme, et d’autres suivront.



Lorsque le produit est vendu sur label-emmaus.co, le vendeur doit tout simplement déposer l’objet dans un point relais, comme il le ferait avec les géants de la vente entre particuliers. L’argent de la vente, lui, sera reversé par Emmaüs au projet choisi.