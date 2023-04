Très haut débit : tous les Français ne sont pas égaux

Lancé en 2013, le plan France très haut débit (THD) a permis d'accélérer le déploiement des accès THD à internet sur le territoire. La plupart des Français ont maintenant la possibilité de se raccorder au réseau et de bénéficier de bons débits. Mais ce n'est pas le cas de tous. D'après l'UFC-Que Choisir, les départements les plus ruraux sont « les principales victimes de la fracture numérique ». 17,2% des foyers n'ont accès à internet à très haut débit, c'est à dire avec un débit supérieur à 30 Mbit/s, qu'à travers des « technologies de second ordre ».



En tout, cela représente tout de même 11,8 millions de consommateurs, qui doivent en passer par « des technologies hertziennes (4G fixe, THD radio) ou satellitaires ». Les réseaux filaires traditionnels, comme la fibre optique, ne sont pas pour eux. Le gouvernement veut généraliser la fibre optique d'ici 2025 : on compte 18,1 millions d'abonnements à la fibre en 2022.