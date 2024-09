Tupperware en faillite

Cependant, l'émergence du commerce en ligne et la montée des préoccupations environnementales liées à l'utilisation du plastique ont sérieusement affecté l'entreprise. Les ventes ont chuté et le modèle de vente à domicile, autrefois son principal levier de croissance, n'a plus la même résonance auprès des nouvelles générations. En 2022, le chiffre d’affaires de Tupperware s’élevait à 1,3 milliard de dollars, en baisse de 42 % par rapport à cinq ans auparavant.



La société a tenté de s’adapter en développant ses ventes sur Internet et en signant des accords avec des chaînes de distribution comme Target, mais ces efforts n’ont pas suffi à enrayer son déclin. En outre, l’image du plastique, de plus en plus perçue comme nocive pour l’environnement et la santé, a freiné la demande pour les produits Tupperware, tandis que des matériaux comme l’acier inoxydable ou le verre sont devenus plus populaires.



La fermeture de plusieurs usines, dont celle en France en 2018 et celle aux États-Unis prévue pour janvier prochain, illustre les difficultés majeures auxquelles est confrontée Tupperware. La production sera transférée au Mexique, une décision qui marque un tournant pour l’entreprise. Pourtant, malgré ces ajustements, il est difficile de prédire si cette réorganisation sera suffisante pour permettre à Tupperware de retrouver sa place dans un marché de plus en plus concurrentiel.