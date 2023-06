Turkish Airlines : la plus grande commande d'avions de l'histoire va bientôt tomber

Ahmet Bolat, président de Turkish Airlines, a récemment annoncé l'intention de sa compagnie aérienne de signer une commande pour 600 avions dans les deux mois à venir. Si elle se concrétise, cette opération serait la plus importante jamais vue dans l'histoire de l'aviation civile. Les négociations sont en cours avec les géants aéronautiques Boeing et Airbus pour l'acquisition de 400 monocouloirs comme les 737 MAX et A320neo, ainsi que 200 gros porteurs, tels que les Boeing 787 et 777 et Airbus A350.



L'annonce a été faite lors d'une conférence de presse en marge de l'assemblée générale de l'Association internationale du transport aérien (IATA) à Istanbul. Ahmet Bolat a déclaré que la compagnie était « très proche de faire affaire avec l'un des constructeurs », mais que des retards liés à l'élection présidentielle turque récente ont repoussé l'annonce de la décision finale à deux mois plus tard.