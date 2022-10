Twitter : Elon Musk change d'avis et refait une offre au réseau social

L'innovation du milliardaire n'est pas à remettre en doute. Toujours plein d'idées et de projets, le patron de Tesla propose de racheter le réseau social mais n'a pas encore véritablement fait de communiqué quant à l'avenir qu'il lui réserve. S'il a d'abord promis qu'il allait « doubler le nombre d'utilisateurs d'ici 2025 » et transformer le réseau en « forum mondial de la libre parole », pour le reste rien n'est clairement annoncé. Twitter, place centrale de la politique aujourd'hui, comporte à peine 300 millions de membres actifs, ce qui est bien moins que ses rivaux Facebook et Instagram.



L'accord entre les deux parties est officiel, reste à savoir comment la suite va se dérouler. Avec des résultats financiers décevants et des pertes, Twitter se trouve en mauvaise posture mais sera donc racheté au prix fort par le milliardaire.