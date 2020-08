Uber et Lyft ne suspendront pas l'activité de leurs VTC en Californie

Uber et Lyft, les deux leaders de la réservation de voitures avec chauffeur, menaçaient de suspendre leurs plateformes vendredi dernier en Californie. Des milliers de conducteurs auraient alors été privés de leur principale activité, ce qui les auraient immanquablement poussé vers le chômage. La veille, la cour d'appel a cependant accordé un délai afin de résoudre l'imbroglio juridique. Depuis le 1er janvier, une nouvelle loi intime aux entreprises de la « gig economy » (livreurs, chauffeurs…) de requalifier les contrats de travail : les conducteurs doivent devenir des salariés en bonne et due forme, un statut qui s'accompagne de conditions sociales bien plus protectrices, mais aussi beaucoup plus coûteuses pour les deux sociétés.



Les plateformes ont résisté à la loi tant qu'elles ont pu, mais la justice californienne a fini par taper du poing sur la table : elles avaient jusqu'à vendredi dernier pour changer le statut de leurs milliers de chauffeurs. Pour éviter les obligations liées à la mise en place des contrats de travail, Uber et Lyft veulent en débattre en justice. L'audience doit débuter le 13 octobre ; la cour d'appel a donné un sursis jusqu'à cette date.