Un abonnement chez Carrefour

Carrefour va se lancer dans l'abonnement ! Selon la publication spécialisée LSA, l'enseigne de grande distribution va commercialiser un abonnement à 5,99 euros par mois qui permettra aux clients de bénéficier d'une réduction pouvant se monter à 15%. Seuls les produits de l'enseigne seront concernés par ces rabais. Carrefour compte une vingtaine de marques, ce qui regroupe environ 7.000 références (à l'exception des produits frais). Par ailleurs, il sera possible de cumuler avec d'autres promotions.



Dans un premier temps, Carrefour compte expérimenter cette offre dans une vingtaine de points de vente à Rouen et ses alentours. Si le succès est au rendez-vous, cet abonnement sera étendu à l'ensemble de la France dès l'année prochaine. Les clients ayant souscrit à cette formule seront poussés à faire leurs courses dans l'enseigne, et pour Carrefour, c'est une manière non seulement de fidéliser les consommateurs, mais aussi d'enregistrer des revenus fixes chaque mois.