Un bon Nutri-Score est un atout commercial

D'après les récentes données de NielsenIQ relayées par LSA, le Nutri-Score, une échelle de qualité nutritionnelle présente sur certains produits, semble influencer les habitudes d'achat des consommateurs. En effet, les produits ayant une note élevée sur cette échelle de A à E ont tendance à réaliser de meilleures performances en termes de vente. Par exemple, en mai, les ventes de jambons cuits et rôtis notés B ont connu une augmentation de 12% par rapport à l'année précédente. En revanche, les jambons notés C ont vu leurs ventes diminuer de 3%, et ceux sans Nutri-Score ont enregistré une chute de 13% de leurs ventes.



La tendance est similaire pour les pizzas, quiches et tartes fraîches. Ceux avec un Nutri-Score B ont connu une hausse de 8% de leurs ventes, tandis que ceux notés C ou D ont moins bien performé, avec respectivement -2% et +1%. La situation est plus critique pour les produits sans Nutri-Score, dont les ventes ont chuté de 13%.