Un déficit budgétaire historiquement élevé

Depuis le printemps dernier, le gouvernement multiplie les aides et les mesures de soutien à l'économie et au pouvoir d'achat : chômage partiel, prêts garantis par l'État, fonds de solidarité, et aussi beaucoup d'argent public pour maintenir hors de l'eau de grandes entreprises comme Air France et la SNCF. La crise sanitaire étant encore très loin d'être terminée, les pouvoirs publics vont devoir en faire encore davantage pour soutenir des pans entiers de l'économie qui sont toujours fermés (bars, restaurants, salles de sport) ou ceux dont l'activité est fortement paralysée (événementiel, culture, etc.).



Tout cela provoque « le déficit budgétaire le plus élevé de notre histoire contemporaine », selon Bruno Le Maire. Le ministre de l'Économie l'a dit sans ambages devant la commission des Finances de l'Assemblée nationale, chiffre à l'appui : le déficit de l'État s'établit à 178,2 milliards d'euros l'an dernier. C'est pratiquement le double de celui enregistré en 2019 (93 milliards). Et même 30 milliards de plus que le déficit de 2009, au plus fort de la crise financière.