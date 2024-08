Un déficit commercial en nette amélioration pour la France

Les exportations ont augmenté de 1,1 % au deuxième trimestre, atteignant 152,7 milliards d'euros. Cette progression est notamment due à la livraison d'un paquebot aux États-Unis et à des ventes dynamiques dans l'aéronautique, bien que les exportations de produits chimiques et d'électricité aient diminué.



Les importations, quant à elles, ont rebondi après six trimestres de baisse, augmentant de 2,8 % pour atteindre 174,1 milliards d'euros. Cette hausse est principalement attribuée au dynamisme des approvisionnements en gaz naturel, malgré une diminution des importations d'automobiles, en particulier de voitures électriques provenant de Chine.



Sur l'ensemble du premier semestre 2024, le solde commercial pour les biens s'améliore de 5,5 milliards d’euros par rapport au deuxième semestre de l’année précédente, avec un déficit commercial s’établissant à 49,6 milliards d’euros. En comparaison, l'Allemagne, malgré une contraction de son PIB au deuxième trimestre et une baisse de ses exportations et importations, affiche un excédent commercial impressionnant de 135 milliards d’euros.