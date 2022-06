Un été record pour la SNCF, 500.000 places supplémentaires

Ce sera un été record pour la SNCF, « même au-delà de 2019 », s'est réjoui Jean-Pierre Farandou, le PDG de la SNCF sur France 2. « On a déjà vendu huit millions de billets pour juillet et août, c'est 10% de plus qu'en 2019, donc on voit une poussée très forte », a-t-il ajouté. Devant ce succès et pour faire face à la demande, l'entreprise va mettre en place 500.000 places supplémentaires.



De fait, le dirigeant contredit la déclaration d'une porte-parole qui, la veille, expliquait que tous les trains disponibles étaient sortis, « il n’y a pas de trains en réserve ». Visiblement, il en restait quelques uns en stock ! « On est à bloc, on rajoute des rames, on fait des compositions doubles avec deux rames à la fois », décrit Jean-Pierre Farandou.