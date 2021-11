Un limiteur de vitesse automatique sur les voitures neuves dès 2022

Lorsque l’AIV est activé, car il sera possible de le désactiver manuellement, la voiture va signaler au conducteur qu’il est en excès de vitesse. Si ce dernier ne réagit pas, la voiture pourra alors prendre l’initiative de réduire la vitesse en ralentissant ou en réduisant l’accélération, jusqu’à ce que la vitesse soit conforme à la limite imposée par la loi. Les excès de vitesse devraient donc être fortement réduits, ce qui réduira les accidents mortels, la vitesse étant la première cause de mortalité sur la route.



Mais le système AIV va également entraîner un surcoût pour les constructeurs automobiles qui devront l’intégrer et qui seront donc tentés de répercuter tout ou partie de ce surcoût sur l’acheteur. Ce sera surtout vrai pour les modèles les moins chers : la mesure pourrait donc peser sur les ménages les plus défavorisés.