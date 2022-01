Un milliard d'euros dépensés par la Sécurité sociale en décembre pour les tests

Les tests antigéniques ou PCR sont remboursés par la Sécurité sociale dès lors qu'ils sont réalisés par des personnes vaccinées (les non vaccinés y sont de leur poche). Avec la cinquième vague et le variant Omicron, qui touche aussi les vaccinés, les Français — qui sont vaccinés dans leur très grande majorité — se sont massivement testés à l'occasion des fêtes de fin d'année.



Selon des chiffres publiés par Les Échos, ce sont 30 millions de tests qui ont été réalisés au mois de décembre, dont 28 millions qui ont fait l'objet d'un remboursement de la part de la Sécurité sociale. La facture est estimée à un milliard d'euros pour un seul mois : à comparer aux six milliards de l'enveloppe mise sur la table par le gouvernement pour la prise en charge des tests de dépistage.