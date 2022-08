Un nombre record de ruptures conventionnelles en 2021

Si on met de côté les secteurs de l'information-communication (-4,5%) et de l'assurance (-0,4%), tous les autres secteurs ont enregistré une hausse des ruptures conventionnelles, et plus globalement toutes les classes d'âge, catégorie socioprofessionnelle et secteur professionnel. Chez les employés, le nombre de ruptures augmente de 7,7%, chez les ouvriers de 7,6% et de 5,7% chez les techniciens.



Les cadres de leur côté voient eux aussi le nombre de ruptures conventionnelles progresser d'une année sur l'autre, mais de manière moins prononcée : +1,6%, alors que l'augmentation avait dépassé les 10% en 2019. Ce sont les cadres qui bénéficient de la meilleure indemnité de départ : elle correspond en moyenne à 0,3 mois de salaire par année d'ancienneté, contre le minimum légal de 0,25 mois pour les employés.