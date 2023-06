Un plan à 2,2 milliards d'euros pour l'avion vert

L'objectif de la France est de devenir championne de la production d'avions ultra sobres, a déclaré le chef de l'État lors de sa visite chez le motoriste Safran à Villaroche, en Seine-et-Marne. Pour cela, un plan de financement de 2,2 milliards d'euros a été mis en place. Ce plan prévoit notamment le triplement des efforts de l'État sur la période 2024-2030, avec une contribution annuelle de 300 millions d'euros pour favoriser la conception de moteurs et de designs d'avions plus économes en carburant. Cela comprendra l'allégement des avions grâce à de nouveaux matériaux composites et des nouvelles architectures d'appareils.



En parallèle, l'État investira 200 millions d'euros dans le développement de biocarburants aériens en France. L'objectif est de produire 500.000 tonnes de biocarburants aériens par an d'ici 2030. Une usine de carburants aériens durables sera notamment implantée à Lacq, dans les Pyrénées-Atlantiques, créant 700 emplois directs à l'horizon 2027.