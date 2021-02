Un projet d'écotaxe pour la région Ile-de-France

Un rapport sur les mobilités en Ile-de-France dévoilé par Le Monde fait le constat que les investissements en matière de transports sont essentiellement dirigés vers l'hyper-centre parisien et la petite couronne. Or, « la région-capitale, une métropole-monde, ne peut fonctionner durablement avec un système de transport à deux vitesses », écrivent les auteurs : cinq élus Les Républicains, trois La République en Marche, ainsi que Cédric Villani. Ils recommandent un « plan Marshall » pour investir dans les infrastructures de transport dans la région.



Il s'agit de réduire la « fracture » qui alimente selon eux le sentiment de « déclassement » de cinq millions d'habitants de la petite couronne, ce qui les « empêche de prendre pleinement part à la transition écologique des mobilités, pourtant indispensable ». Ce plan d'urgence serait financé en partie par une écotaxe sur les poids lourds circulant sur les réseaux routiers franciliens, sur le principe du « pollueur payeur ». Selon le rapport, il est légitime que les camions « contribuent à l'entretien et au développement des infrastructures de transports ».