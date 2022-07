Un rapprochement Netflix-Microsoft dans les cartons ?

Il n’en fallait pas plus pour que la rumeur court : et si Netflix visait à être rachetée par Microsoft, tout simplement, et que ce premier accord ne soit que la base d’un accord plus complet ? Pour les deux entreprises, en effet, un tel rapprochement ferait sens.



Netflix, en perte de vitesse face à la concurrence, pourrait ainsi proposer d’autres services, notamment au niveau des jeux vidéo, ou profiter de certaines plateformes Microsoft comme la Xbox.



De son côté, Microsoft comblerait ainsi un manque : le groupe n’a pas de plateforme de streaming, contrairement à Apple ou encore Google, Disney et Amazon. Racheter Netflix lui est par ailleurs possible, le géant de Redmond ayant plus de 100 milliards de dollars de cash, soit plus que la valeur de Netflix mi-juillet 2022 (après une chute de plus de 66% du cours de Bourse depuis le début de l’année).