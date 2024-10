Un retour de l’inflation alimentaire redouté pour 2025

Contrairement à l’inflation de 2022, largement due à la flambée des prix de l’énergie, la hausse actuelle trouve son origine dans les phénomènes climatiques. Plusieurs régions productrices de denrées agricoles sont en effet touchées par des événements climatiques extrêmes, réduisant leur production. Le Brésil, premier exportateur mondial de sucre et de café, a subi de graves incendies et des sécheresses prolongées, perturbant ses récoltes. De plus, le phénomène El Niño a contribué à désorganiser l’ensemble de la production agricole d’Amérique latine, affectant les récoltes de cacao et d’autres produits phares.



L’Afrique n’est pas épargnée : de nombreux pays producteurs de cacao voient leurs récoltes dévastées par des sécheresses répétées. En Asie, les conditions météorologiques extrêmes perturbent également la production agricole, aggravant ainsi la pénurie de certaines matières premières. Enfin, l’Europe, relativement épargnée par ces bouleversements climatiques, fait face à un autre problème avec l’apparition de la fièvre catarrhale ovine, une maladie affectant les élevages et réduisant la production de lait.



Dans ce contexte global, les perturbations de l’offre sont telles que les prix des produits alimentaires sont voués à augmenter dans les prochains mois. Cette pression sur les coûts de production et les matières premières pourrait provoquer un retour de l’inflation dès 2025, touchant de plein fouet les consommateurs français.