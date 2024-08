Un souffle nouveau pour les pharmacies dans les déserts médicaux

Avec la mise en application de ce décret, les Agences régionales de santé (ARS) peuvent désormais autoriser l'ouverture de nouvelles pharmacies dans les zones jusqu'alors exclues. Pour qu'une commune soit éligible, elle doit appartenir à un ensemble de communes contiguës dépourvues d'officine, comptant ensemble au moins 2.500 habitants, dont une d'entre elles au moins 2.000 habitants. Une exception notable permet même la création d’une pharmacie dans des zones peu denses, sans tenir compte de ces seuils de population, à condition que l’officine soit située à proximité d’un centre commercial, d'une maison de santé ou d’un centre de santé.



Ces ajustements pourraient freiner la tendance à la baisse du nombre de pharmacies en France, une tendance accentuée par la pandémie de Covid-19. En cinq ans, le pays a perdu environ 1.000 officines, et aujourd'hui, leur nombre est passé sous la barre des 20.000, soit 4.000 de moins qu'il y a 15 ans. Frédéric Valletoux, alors ministre chargé de la Santé, soulignait en avril dernier qu’« une dizaine de pharmacies sont à vendre pour un euro mais ne trouvent pas de repreneurs, particulièrement en zones rurales. »



L'assouplissement des règles d’ouverture marque une avancée pour redynamiser les territoires fragiles, mais il ne suffira pas à lui seul. Le véritable défi sera d'inciter les pharmaciens à s’installer dans ces communes rurales souvent moins attractives. En ce sens, le « réarmement pharmaceutique » des déserts médicaux nécessite non seulement des réformes réglementaires mais aussi des mesures incitatives pour attirer et soutenir les professionnels de santé dans ces régions.