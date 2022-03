Un système d'achat groupé européen pour le gaz

Moscou a d'ailleurs décidé que les achats de gaz devaient désormais être payés en roubles, et plus en dollars ou en euros. Un moyen pour le pouvoir russe de contourner les fortes sanctions économiques européennes et américaines : les Européens seraient ainsi obligés de soutenir le cours du rouble qui a plongé depuis le début de la guerre en Ukraine. Mais Emmanuel Macron a estimé que cette demande n'était ni possible, ni contractuelle.



L'exigence de Vladimir Poutine n'est pas conforme à ce qui a été signé, « je ne vois pas pourquoi nous l'appliquerions », a expliqué le chef de l'État. « Tous les textes signés sont clairs : c'est interdit. Donc les acteurs européens qui achètent du gaz et qui sont sur le sol européen doivent le faire en euros », a-t-il ajouté. Si l'Europe est dépendante du gaz russe, la Russie l'est aussi des paiements des l'UE pour ne pas complètement sombrer.