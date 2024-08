Une amende à 290 millions d'euros contre Uber

L’autorité néerlandaise de protection des données (AP) a pris une décision lourde de conséquences pour Uber. Ce lundi, elle a annoncé avoir infligé une amende de 290 millions d’euros à l’entreprise pour avoir transféré des données personnelles de chauffeurs européens vers les États-Unis sans garantir les protections exigées par le RGPD. Selon l’AP, ces transferts ont concerné des informations sensibles, comme des licences de taxi, des données de localisation, des photos, des détails de paiement, des documents d'identité, et même, dans certains cas, des données pénales et médicales.



Le président de l’AP, Aleid Wolfsen, a qualifié la situation de « très grave », soulignant qu'Uber n’avait pas assuré le niveau de protection requis par le RGPD. « La société a transféré ces données au siège social d'Uber aux États-Unis pendant plus de deux ans, sans utiliser d’outil de transfert conforme », a précisé l'autorité. En conséquence, la protection des données personnelles des chauffeurs n’était pas suffisante, une lacune que le régulateur a jugée inacceptable.



Cette sanction marque la troisième fois que l'AP sanctionne Uber. L’entreprise avait déjà écopé d’amendes de 600.000 euros en 2018 et de 10 millions d’euros en 2023, cette dernière faisant toujours l’objet d’un appel.



Uber n’a pas tardé à réagir, qualifiant l’amende de « totalement injustifiée ». Dans un communiqué, une porte-parole de l'entreprise a déclaré que « le processus de transfert transfrontalier de données d'Uber était conforme au RGPD pendant la période de trois ans caractérisée par une immense incertitude entre l'UE et les États-Unis ». La société a annoncé qu'elle ferait appel de cette décision, affirmant rester « confiante dans le fait que le bon sens prévaudra ».