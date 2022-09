Une croissance à 0,5% au deuxième trimestre

L'activité économique en France a pu compter sur la consommation des ménages : au deuxième trimestre, l'Insee a ainsi enregistré un regain de consommation de 0,3%, contre une baisse marquée de 1,2% au premier trimestre. Cela a largement contribué au rebond de croissance du printemps : +0,5% ! Dans le détail, c'est dans l'hébergement et la restauration que la hausse a été la plus significative : +13,4%, tandis qu'au premier trimestre, ce secteur a encaissé un recul de 2,6%.



Dans un contexte marqué par une hausse des prix généralisée, les Français n'ont pas eu d'autre choix que de puiser dans leur épargne. L'Insee rapporte ainsi que « le taux d’épargne des ménages diminue fortement : il s’établit à 15,5 %, après 16,7 % au premier trimestre 2022 ». Rappelons toutefois que ce taux d'épargne demeure plus élevé que son niveau de 2019, avant la crise sanitaire donc, puisqu'il s'établissait à 15%. Il y a donc encore une petite marge.