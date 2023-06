Une majorité de Français ont perdu confiance dans l'État gestionnaire du système de santé

Il est à noter que ce sont principalement les personnes les moins aisées qui expriment le moins de confiance en l'État pour assurer leurs soins de santé. Ainsi, 61% des ouvriers et employés indiquent qu'ils comptent principalement sur leur entourage pour se protéger en cas de problème de santé, soit une augmentation de 10 points en un an. A contrario, les cadres sont ceux qui font le plus confiance à l'État pour leur protection, avec 56% d'avis favorables, contre seulement 32% pour les ouvriers.



En ce qui concerne le niveau d'éducation, 71% des personnes sans diplôme affirment compter sur eux-mêmes pour leur santé, contre 47% un an plus tôt. Malgré cette défiance croissante, il convient de rappeler que la France reste l'un des pays où la part restant à la charge des ménages pour les dépenses de santé est la plus faible parmi les pays de l'OCDE, avec un taux de 8,9%. Seul le Luxembourg affiche un reste à charge plus faible que la France (8,8%).