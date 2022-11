Une meilleure information pour éviter le gaspillage alimentaire

Chaque année, ce sont 10 millions de tonnes de nourriture encore consommable qui sont jetées, d'après les chiffres effarants de l'ADEME. Olivia Grégoire, la ministre en charge du Commerce, estime qu'il s'agit d'un « non sens absolu ». Plusieurs mesures ont déjà été mises en place par le gouvernement pour réduire le gaspillage alimentaire, et cette fois ce sont les industriels de l'agro-alimentaire qui sont en première ligne.



Ils obtiennent en effet une « nouvelle opportunité » pour « mieux informer sur la possibilité de consommer les produits concernés après la date affichée et ainsi limiter le gaspillage alimentaire ». Il existe actuellement une confusion dans l'esprit des consommateurs entre la date de durabilité minimum (DDM) et la date limite de consommation (DLC). La première renseigne sur le délai pendant lequel le produit conserve toutes ses qualités gustatives et olfactives.