Une rémunération de 8,7 millions d'euros en moyenne pour les patrons du CAC40

En moyenne, la rémunération des patrons du CAC40 s'est établie à 8,7 millions d'euros pour l'exercice 2021, selon les calculs de la plateforme de services Scalens. Un montant à comparer aux 4,5 millions d'euros de 2020, et aux 5,4 millions attribués en 2019. Autant dire que pour 2021, il s'agit d'un record porté par l'envolée des émoluments de Carlos Tavares, le patron de Stellantis, qui touchera 19 millions d'euros, plus 47 millions sous la forme d'un dispositif d'intéressement à long terme.



La partie fixe des rémunérations a augmenté de 19% d'une année sur l'autre. Selon Scalens, les dirigeants des grandes entreprises cotées à la Bourse de Paris se paient « beaucoup plus cher ». La part variable des salaires a elle aussi été renforcée, tout comme les primes exceptionnelles qui, en moyenne, ont représenté 2,1 millions d'euros par dirigeant.