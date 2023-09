Une semaine de travail de quatre jours et un congé menstruel expérimentés à Strasbourg

Par ailleurs, la mairie écologiste de Strasbourg compte instaurer une semaine de 32 heures, payée 35 heures, pour les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (Atsem). Cette initiative répond à la « pénibilité bien documentée, bien avérée » de la profession. L'élu espère que cette réorganisation contribuera à faciliter les recrutements et atteindre l'objectif d'« une Atsem par classe » dans environ 130 écoles maternelles de la ville.



Les annonces de ces expérimentations interviennent dans un contexte où les Atsem et leurs organisations syndicales ont manifesté en septembre 2022 pour dénoncer le manque de reconnaissance et la stagnation des salaires, malgré l'augmentation de leurs responsabilités. Syamak Agha Babaei indique que la collectivité prendra le temps nécessaire pour mettre en place un dispositif « stabilisé » au cours de l'année 2024. Avec ces mesures, l'Eurométropole de Strasbourg souhaite non seulement atténuer certaines contraintes de travail, mais aussi créer un environnement de travail plus équitable et attractif.