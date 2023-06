Une taxe carbone aux frontières européennes ?

Le rapport Pisani-Ferry avance que le MACF exacerbe les problèmes de distorsion de concurrence pour les exportateurs. Les produits fabriqués en Europe seront plus chers et donc moins compétitifs. De plus, ce système pourrait être mal compris du grand public ou des décideurs, qui pourraient penser que ce sont les pays importateurs qui paieront la taxe, alors que ce seront les utilisateurs finaux. D'après une autre étude de l'institut Rexecode cette fois, la suppression des quotas d'émission gratuits aurait un impact plus vaste, entraînant une dégradation des comptes des entreprises de l'ordre de 45 milliards d'euros par an au niveau européen et de 4 milliards en France.



Raphaël Trotignon, coauteur de l'étude, note un paradoxe entre l'idée initiale de protection de la compétitivité européenne et le risque potentiel d'aggravation de la désindustrialisation. Malgré ces défis, Aude Pommeret, économiste, considère que le MACF « va dans le bon sens » et que « toute initiative européenne pour se coordonner et aller dans la bonne direction est à saluer ». Le mécanisme, qui sera expérimenté dès l'automne 2023, sera d'abord appliqué aux secteurs de l'énergie et aux industries énergivores, avant d'être élargi à d'autres secteurs.