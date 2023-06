Une taxe exceptionnelle pour les industriels qui ne jouent pas le jeu de la baisse de l'inflation ?

D'après l'Insee, l'inflation en France a ralenti en mai, s'établissant à 5,1% sur un an après avoir atteint 5,9% en avril et plus de 6% en début d'année. Cette diminution serait principalement due à la baisse des prix de l'énergie, des produits manufacturés, des services, ainsi que de l'alimentation. La hausse des prix alimentaires, qui était de 15% en avril, n'est plus que de 14,1% en mai. Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie, s'est félicité de cette baisse et a affirmé que certains prix commenceront à diminuer.



En dépit de la baisse des prix des matières premières, comme le blé, cette diminution n'est pas encore perceptible sur les étiquettes en magasin. Le ministre de l'Économie a rappelé aux industriels la nécessité de faire baisser rapidement les prix alimentaires. Il a souligné sur France Inter que les distributeurs ont respecté leur engagement en acceptant de mettre en place le « trimestre anti-inflation » et en décidant de le prolonger au-delà du 1er juin. Les industriels, quant à eux, sont invités à faire preuve de la même responsabilité.