Une « taxe grands voyageurs » pour réduire les émissions du secteur aérien

Le Réseau Action Climat (RAC), une fédération d’associations environnementales qui regroupe des organisations telles que WWF, Greenpeace et Les Amis de la Terre, propose la mise en place d'une « taxe grands voyageurs ». Cet impôt viserait spécifiquement les utilisateurs fréquents du transport aérien, souvent issus des classes sociales aisées, afin de réduire les émissions du secteur.



Selon l’étude, l’idée est de faire fonctionner cette taxe à l'inverse des systèmes de fidélité courants dans l'aviation. « Plus un passager prend l’avion, plus le prix unitaire d’un billet augmente », explique Alexis Chailloux, coordinateur du rapport. Cela pénaliserait les voyageurs fréquents, principalement urbains et privilégiés, et viendrait compenser une fiscalité jugée injuste par le RAC. En effet, tandis que les automobilistes paient des taxes sur le carburant et les utilisateurs du train sont taxés sur l’électricité, la taxation sur les billets d’avion reste, selon eux, insuffisante.



Le RAC met en avant le fait que les passagers des classes les plus riches, qui peuvent se permettre de voyager souvent en avion, ont la capacité de supporter une telle taxe. Alexis Chailloux insiste sur l’importance d’un outil fiscal de ce type, d’autant plus que Michel Barnier, le nouveau Premier ministre, prône une politique de « justice fiscale » et appelle les contribuables les plus fortunés à contribuer davantage pour redresser les finances publiques.