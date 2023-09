Unilever (Findus, Carte d'Or…) critiqué pour sa pratique de la « shrinkflation »

Si on ramène ces augmentations au kilogramme ou au litre, elles peuvent atteindre jusqu'à 96%, comme l'a souligné Libération. Ces pratiques posent des questions cruciales sur leur impact sur le pouvoir d'achat des consommateurs, surtout dans un contexte où d'autres marques proposent des tarifs en baisse sur des références similaires.



Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie, a qualifié ces pratiques de « trompeuses » et « abusives ». Bien que la « shrinkflation » ne soit pas interdite en France, tant que le prix au kilo ou au litre est clairement affiché, les appels à la transparence se multiplient. Il est à noter que d'autres industriels et marques populaires en France, tels que Pedigree, Pierre Martinet, et Doritos, ont également été mentionnés dans des enquêtes médiatiques concernant des augmentations de prix.