VTC : réduction d'effectifs chez Uber et Lyft

Uber et Lyft, deux des leaders mondiaux du VTC, ont vu leur activité se réduire fortement en mars, suite à la mise en place du confinement dans une bonne partie des pays où ces entreprises sont présentes. La nécessité de rester chez soi limite forcément la demande en matière de déplacements. De plus, ces plateformes ont investi pour aider les chauffeurs et leurs véhicules à s'adapter à cette situation. C'est pourquoi les deux entreprises ont annoncé des suppressions d'effectifs : 17% chez Lyft, 14% pour Uber. Pour ce dernier, cela représente 3.700 emplois : cette coupe claire va concerner les équipes en charge du recrutement et du renseignement des clients. Il s'agit bien sûr de réduire les coûts et de réaliser des économies afin de franchir le cap de la crise sanitaire.



Le coût de ce plan de réduction des postes sera de 20 millions de dollars, a indiqué le groupe dans un communiqué. Dara Khosrowshahi, le PDG d'Uber, a également annoncé qu'il renonce à son salaire de base jusqu'à la fin de l'année, en accord avec le conseil d'administration de l'entreprise. Uber dévoilera ce jeudi 7 mai les résultats de son premier trimestre. Les analystes s'attendent à une forte réduction du nombre de courses et, par conséquent, du chiffre d'affaires.