Vacances d'été : les Français s'adaptent à l'inflation

« Séjourner en famille sur les côtes de la Manche permet d'y trouver des hébergements souvent moins chers et, pour les habitants de la moitié nord du pays, plus facilement accessibles pour économiser sur le coût de transport », note Xavier Rousselou, porte-parole d'Abritel. De plus, pour ceux qui sont confrontés à une baisse de budget, le choix se porte souvent sur des séjours plus courts ou des destinations moins lointaines.



Les professionnels du tourisme observent également ces comportements. Jérôme Mercier, PDG de campings.com, constate une augmentation de l'utilisation du « filtre budget » sur son site de réservation, ainsi qu'une baisse des réservations pour des séjours de plus d'une semaine. Les vacanciers semblent donc prêts à réduire leur période de séjour sans pour autant vouloir diminuer leurs standards.