Vaccination obligatoire pour tous : François Bayrou lance le débat

Le 5 Juillet 2021, par Paolo Garoscio

Le gouvernement compte sur la vaccination pour sortir de la crise de la Covid-19 en 2021, mais celle-ci ralentit depuis le début du mois de juin 2021… et l’été ne devrait guère améliorer la tendance, vacances obligent. Et alors que la question de la vaccination obligatoire pour les soignants se fait de plus en plus insistante, François Bayrou aimerait aller plus loin.



La crainte d’un variant qui frapperait les enfants Invité dans le Grand Jury RTL/LCI/Le Figaro, dimanche 4 juillet 2021, François Bayrou, président du MoDem et Haut commissaire au Plan, a parlé d’une de ses craintes concernant la Covid-19 : « Je vis avec une hantise en face de ce virus, c’est qu’un jour une mutation fasse que le virus devienne extrêmement nocif pour les enfants ». Les enfants, jusqu’à présent, ont en effet été relativement épargnés par le virus : s’ils peuvent attraper la maladie, les formes graves restent rares.



Mais le risque d’un nouveau variant qui serait plus dangereux pour les enfants n’est pas absurde, et les conséquences, pour François Bayrou, seraient terribles : « si ça touchait les enfants, et les enfants en bas âge, alors je crois qu’on se trouverait devant des vagues qui mettraient en cause la stabilité même de la société ». Ainsi, pour lui, il faudrait avancer sur la question de la vaccination obligatoire pour tous.

Le vaccin obligatoire pour les soignants à la Rentrée 2021 ? « J’ai toujours pensé que ça finirait par la décision collective de rendre la vaccination obligatoire, comme les onze vaccinations qu’on donne au bébé à la naissance », a déclaré dimanche 4 juillet 2021 François Bayrou, conscient, toutefois, qu’une telle décision ne manquerait pas de provoquer un « mouvement d’hostilité ».



Le gouvernement est néanmoins loin de prendre une telle décision, Olivier Véran ayant réaffirmé que la vaccination ne serait pas obligatoire pour tous les Français. Une profession pourrait se voir imposer le vaccin : les soignants, et ce dès la fin de l’été 2021 si la couverture vaccinale est jugée insuffisante.

