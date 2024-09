Vers des repas payants en classe Economy chez Air France

Dès janvier prochain, Air France va tester une offre de restauration payante en classe Economy sur deux routes européennes : Paris-Lisbonne et Paris-Helsinki. Traditionnellement, les passagers de la classe économique bénéficiaient d’une petite collation gratuite (un sandwich ou une pâtisserie accompagnée d'une boisson), une prestation standard sur les vols courts et moyens courriers de la compagnie. Cette offre ne disparaît pas complètement, mais elle sera désormais complétée par des options payantes à la carte, selon une annonce confirmée par la compagnie au Figaro.



Les passagers auront ainsi toujours droit à une douceur gratuite, qu'elle soit sucrée ou salée, avec leur boisson, mais les autres produits du menu seront facturés. Ce modèle, communément appelé « Buy on Board » (BoB), est déjà bien établi chez les compagnies low cost, où tous les services à bord, des repas aux bagages, sont facturés en supplément.



Cette nouvelle stratégie semble être la réponse d'Air France à une concurrence toujours plus féroce sur les vols courts et moyens courriers, un secteur largement dominé par les compagnies low cost. Ryanair, pionnière du modèle payant à bord dans les années 1990, et d'autres grandes compagnies telles que Lufthansa ou British Airways, ont depuis adopté des politiques similaires pour réduire les coûts tout en proposant des billets à prix réduits.



Selon Air France, ce changement a pour but de s’adapter aux attentes de ses clients tout en répondant aux exigences d’un marché aérien en constante mutation. « Air France étudie en permanence les opportunités de faire évoluer son offre », a expliqué la compagnie. L'objectif est de proposer une expérience de vol plus personnalisée, tout en conservant une base de service gratuite.